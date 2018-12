Il mondo di Patty, Laura Esquivel e la rivelazione sugli abusi sessuali: "Ho sentito delle urla nello studio"

La protagonista de Il mondo di Patty, Laura Esquivel, è tornata a parlare della denuncia di abusi sessuali fatta da Thelma Fardin ai danni di Juan Darthes. Intervistata da una televisione locale, la ragazza ha voluto sottolineare, ancora una volta, la sua totale estraneità alla storia ma non solo. Infatti, Laura, tra le altre cose, ha confermato una delle numerose accuse fatte dalle ex attrici della telenovela argentina. In particolare, la denuncia a cui fa riferimento è quella detta dalla sua "mamma" nella telenovela argentina, Griselda Siciliani. La donna, infatti, aveva denunciato l'attore argentino di averla molestata verbalmente. Proprio su questo fatto, Laura ha detto "Posso assicurarti che ho sentito le urla nello studio tra Juan e Griselda". La testimonianza non è di certo passata inosservata al pubblico a casa e, adesso, per il Darthes la situazione si aggrava sempre di più.

Per approfondire leggi anche: Il mondo di Patty, parla la moglie di Juan Darthes