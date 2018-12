Domenica In, da Mara Venier la vedova di Giorgio Faletti: l'anticipazione, un'intervista spacca-cuore

Domenica 23 dicembre puntata pre-natalizia per Mara Venier e Domenica in. Gli ospiti di Mara saranno il regista della pellicola Giovanni Veronesi e due degli attori protagonisti ovvero Rocco Papaleo e Sergio Rubini. In studio poi per una lunga chiacchierata la vedova di Giorgio Faletti, Roberta Bellesini, che parlerà dell'uscita postuma del libro di Faletti La ricetta della mamma, che è ora nelle librerie per La nave di Teseo.

Dal libro è stato anche tratto un cortometraggio prodotto dalla stessa Bellesini ed interpretato da Giulio Berruti ed Andrea Bosca. Per il mondo della musica in studio Red Canzian che canterà con la figlia Chiara.