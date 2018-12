Il mondo di Patty, la polizia dà la caccia a Juan Darthes e lui scappa in Brasile

Il caso molestie sessuali, denunciato dall'attrice Thelma Fardin, Giusy ne Il mondo di Patty, che accusa Juan Darthes, non si limita più adesso alla sola Argentina. Sulle tracce dell'attore, infatti, oltre alla polizia argentina, c'è anche quella del Nicaragua, Paese dove si sarebbe consumato l'abuso.

Intanto, Darthes, dopo una prima difesa, si è chiuso dietro un muro di silenzio ed è scomparso nel nulla. A rivelare dove sia adesso l'uomo è proprio Thelma tramite un tweet sul suo profilo social "È andato in Brasile. Avendo la doppia cittadinanza (Juan è nato a San Paolo) questo al momento è il posto più sicuro per lui". Il Brasile, infatti, è un paese che non consente l’estradizione. Con questa fuga ben riuscita, adesso, Juan può pensare, senza alcune pressioni, alle sue prossime mosse: parlare, consegnarsi alla polizia o far cadere l'accusa con il tempo.