Domenica In, indiscrezione sullo show di Mara Venier: il ricordo struggente a poche ore dal Natale

Tra pochi minuti al via la puntata natalizia di Domenica In, condotta dalla mitica Mara Venier su Rai 1. Si parlerà ovviamente dell'imminente Sanremo 2019, insieme a esperti come Dario Salvatori, Simona Izzo e Marino Bartoletti. Poi, il momento-nostalgia: in studio ci sarà Francesco Merola, figlio di Mario Merola, che intonerà Lacreme Napulitane, una delle canzoni che ha reso il babbo famoso in tutto il mondo. Quindi Red Canzian, storico battersita dei Pooh, proporrà White Christmas. Prevista anche l'intervista a Roberta Bellesini, moglie di Giorgio Faletti, scomparso nel 2014.