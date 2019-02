Schermaglie continue tra Bianca Berlinguer e Maurizio Mannoni. La vicenda è sempre quella dello sforamento di CartaBianca su Rai 3, che spesso e volentieri ha rosicchiato qualche minuto di diretta a Linea Notte. Circostanza che Mannoni ha più volte sottolineato con toni molto polemiche. E così nella puntata di martedì 20 febbraio, la Berlinguer ha giocato d'anticipo. Dopo la pubblicità andata in onda a mezzanotte in punto, al rientro in studio a CartaBianca la Berlinguer ha dato la parola al sondaggista Antonio Noto, avvisandolo però del fatto che i tempi sarebbero stati strettissimi: "Rapidamente, mi raccomando, che sennò qui incombe la tragedia, come sapete. Si contano addirittura i secondi". Ovvio il riferimento alle polemiche di Mannoni. Poco dopo, la Berlinguer, ha ribadito il concetto interrompendo Alessandro Giuli: "Devo chiudere, tu la sai più di tutti". Per la cronaca, Linea Notte è iniziato alle 00.03, dunque con tre minuti di ritardo. Inizialmente, Mannoni non ha commentato. Poi, però, puntualissima è partita la stoccata contro la Berlinguer: "Andiamo di corsa. Come ogni martedì cominciamo un po' in ritardo". E la battaglia prosegue...