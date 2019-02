Violento attacco di bile per il Mago Otelma a Domenica Live. Ospite in studio da Barbara D'Urso per commentare il presunto "sequestro" subito in Honduras nella partecipazione all'Isola dei famosi, Otelma è stato contraddetto da Karina Cascella e gli si è chiusa la vena: "Nel cervello hai solo segatura e gossip" ha attaccato, proseguendo poi con roba tipo "torna all'asilo nido", "tra un milione di anni sarai arrivata in prima elementare" e "piccolo essere insulso che attraversi le strade del mondo col cervello vuoto", finchè Barbara D'Urso, scocciata, lo ha fermato, invitandolo a calmarsi per evitare che gli venisse un infarto.