Anche Francesca Cipriani è stata una ragazza "normale". L'esuberante showgirl, diventata famosa per il décolleté da record e i lineamenti in continuo mutamento per effetto dei ritocchini, ha esordito nel mondo della tv nel 2006, quando ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Prima di diventare presenza fissa nei salotti di Barbara D'Urso e nei reality di Mediaset, la 34enne abruzzese si presentava come una ragazzotta in carne e decisamente acqua sapone, con la stessa ironia naif che la contraddistingue ancora oggi. A cambiare sono solo le misure.