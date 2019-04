"Arriva il momento in cui è importante che un amico, un parente, un congiunto, al limite un portiere ti dica 'senti, davvero, forse è meglio basta così'. Chissà se Ilaria D'Amico ha quell'amico". Maurizio Crosetti, editorialista di Repubblica, ha stroncato completamente il volto di Skysport con un post su Twitter. La D'Amico aveva detto in diretta, durante la partita Ajax-Juventus: "Amsterdam ha raccontato di una vigilia di partita con un approccio quasi partenopeo con triccheballacche e fuochi d'artificio per disturbare il sonno degli avversari". La giornalista si riferiva ai fuochi d'artificio esplosi fuori dall'albergo dove alloggiavano calciatori e dirigenti della Juve ad Amsterdam ma la sua frase ha scatenato una mega polemica sui social e una pioggia di insulti e critiche da parte dei napoletani. Tanto che l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha scritto: "Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa, per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D’Amico, a tutti i napoletani".

La D'Amico invece si è detta "stupita e senza parole": "Non comprendo la ragione di questi attacchi, ma questo non cambia di certo né l'amore e il rispetto che ho per il Napoli e per la sua città, né il totale dissenso su questo modo di usare i social. Ho sempre riempito le mie trasmissioni di grandi apprezzamenti sul Napoli, come società e tifoseria, che reputo tra le più belle al mondo. Tutti fatti documentati perché avvenuti in diretta tv. Nonostante questo, qualcuno non perde occasione per attaccare".