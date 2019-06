Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello e tutti i concorrenti della Casa iniziano i pronostici su cosa li attenderà fuori alla fine di questa avventura. Tra questi sicuramente Erica Piamonte. Dopo la lettera strappalacrime ricevuta dal genitori nella scorsa puntata la concorrente nelle ultime ore, mentre ascoltava la canzone di Marco Mengoni Guerriero, si è sciolta in un lungo pianto. La bella toscana ha confessato a Francesca De Andrè di aver paura di tornare con il suo ex fidanzato una volta fuori: "Ho paura che una volta uscita di qui possa tornare con il mio ex, impediscimelo" ha detto Erica in lacrime abbracciando la figlia di Cristiano De Andrè.

Nel frattempo vedendo la scena Martina Nasoni ha raggiunto le due ragazze e confortando la Nasoni, visibilmente scossa, ha detto: "Devi trovare qualcuno che ti dica che sei la cosa più bella del mondo". "Lui mi diceva che ero la cosa peggiore che gli fossi capitata" ha risposto la Piamonte in un fiume di lacrime mentre Francesca De Andrè tentava di calmarla dicendo: "Ora vivi di ricordi, fuori di qui aprirai gli occhi e lo vedrai per quello che è".