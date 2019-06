Grande Fratello, il favorito dei bookmakers: prima della finale, la sentenza mai vista nella storia della tv

Stasera 10 giugno va in onda la finale del Grande Fratello 16, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Ad aver conquistato un posto in finale sono Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni e il napoletano Gennaro Lillio.

A questa lista si aggiungerà uno tra Francesca De André, Erica Piamonte ed Enrico Contarin scelto dal pubblico durante l’ultimo televoto. Secondo i primi sondaggi, sembra essere leggermente favorito Enrico, seguito a ruota dalla toscana Erica. Invece, come rivelato dall’ultimo televoto con Daniele Dal Moro, pare che Francesca De André non abbia mai legato con il pubblico, a causa del suo linguaggio frequentemente scurrile nei confronti degli altri e del fatto di essere stata sempre stata protetta dalla conduttrice Barbara D’Urso.

Secondo il sito “Eurobet”, i due veri favoriti sono Gennaro Lillio, il ragazzo che ha conquistato la finale prima di tutti, ed Enrico Contarin, che vengono quotati a 2.50. Una scelta abbastanza azzardata da parte del bookmaker, poiché Enrico, prima di andare davvero in finale, deve per l’appunto superare quel televoto con Daniele Dal Moro e Francesca De André.

In seconda posizione viene messa Martina Nasoni a 3.00 e Gianmarco Onestini a 4.00. Infine Erica Piamonte, Francesca De Andrè e Daniele Del Moro, vengono messi nella lista “altro” a 4.50. Mai come quest’anno i bookamers hanno deciso di non sbilanciarsi con nessun concorrente in particolare, dando più o meno a tutti la stessa possibilità di trionfare in questa edizione.