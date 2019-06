Ballata per Genova, torna in scena Franco Gatti: il clamoroso gesto struggente dopo l'esibizione

Franco Gatti dopo l'esibizione a Ballata Per Genova scende dal palco e va a ringraziare la gente «per gli applausi». Un vero signore, l'ex Baffo dei Ricchi e poveri.

L'artista, come molti sanno, dopo la morte del figlio ha lasciato le scene e la sua storica band. Non voleva più cantare, dopo il lacerante lutto che ha vissuto negli anni scorsi. Ma per la sua città ha fatto un'eccezione.

Franco Gatti nasce a Genova, il 4 ottobre 1942, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Insieme ad Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu forma la band dei Ricchi e Poveri che ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutta Italia con le loro hit leggere e orecchiabili.