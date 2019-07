Mai contraddire papà Al Bano. Albano Carrisi e il figlio Albano Junior, affettuosamente soprannominato Bido, sono i protagonisti della gustosa intervista doppia del Corriere della Sera, che si intrufola a casa del cantante pugliese, la tenuta di Cellino San Marco dove l'ex marito di Romina Power e Loredana Lecciso si conferma padrone di casa perfetto, cuoco provetto e papà molto, molto attento.





Il soprannome Bido, spiega il ragazzino, nasce da Jasmine Carrisi, l'altra figlia che Albano ha avuto dalla Lecciso: "Mia sorella da piccola non riusciva a dire bimbo. E così è rimasto, anche per gli amici". Oggi il più giovane dei Carrisi ha 16 anni ma già le idee chiare: meglio lavorare che studiare. "Dopo la maturità lavorerei subito: voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l'accoglienza...". Il padre lo rimbrotta con rigore paterno e amorevole: "Non se ne parla, tu farai Economia, non voglio fare con te lo stesso errore di Yari...". Per il momento, Bido d'estate lavoro in tenuta: "Affianco il manager", ma niente privilegi. "L'anno scorso ho imbottigliato il vino per un mese", sottolinea. Beccato da papà: "Non erano due giorni?".