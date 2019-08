Gianluca Vacchi ha fatto infuriare l'universo femminile. In un video pubblicato su Instagram si diverte sculacciando i sederi all'aria di alcune modelle a bordo del suo yacht. L'imprenditore, diventato famoso per i suoi balletti, non è nuovo a derive del genere. Un po' di tempo fa in televisione si era rivolto a Luciana Littizzetto dicendole - in modo sgarbato - che se "fosse messa a novanta si sarebbe potuto anche fare".

Anche questa volta gli utenti non lo risparmiano dalle critiche: "Il filmato è svilente per le donne". "Si capisce che dietro che ben poca stima per il mondo femminile". E ancora: "È un momento triste". L'imprenditore è figlio del fondatore dell'IMA, azienda che si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche per la realizzazione e il confezionamento di cosmetici, farmaci e prodotti alimentari.