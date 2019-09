Amici, Andreas Muller rompe il silenzio: "Posso dirvi che sto bene". Ma il mistero che agita i fan resta

L'amato ma anche discusso Andreas Muller, ballerino del talent-show di Maria De Filippi Amici (in onda su Canale 5), ha rotto il silenzio su Instagram. L'artista infatti è stato spesso attaccato da quando si è innamorato della ballerina Veronica Peparini, molto più grande di lui. Diverse persone hanno pensato che l'allontanamento del mondo dei social fosse imputabile ad una crisi con la fidanzata, eppure Andreas ha smentito tutto.



"Sono molto assente sui social", ha esordito, "un po’ perché il lavoro mi impegna e non ho tempo per rendervi partecipi, un po’ perché non mi va di far vedere ogni secondo della mia vita, anche perché non è una vita perfetta, e come ogni vita ha alti e bassi. Posso però dirvi che sto bene - rimarca Muller -! Che tra pochi giorni questo profilo tornerà ad essere attivo, pieno di novità, vi renderò partecipi di tutto il lavoro che stiamo facendo e vedrete quante sorprese ci saranno", ha raccontato. Andreas ha poi aggiunto quanto premeva ai più sapere: "La mia vita privata è sempre la stessa e stiamo bene", conclude Andreas Muller.