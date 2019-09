Amici Celebrieties: la guerra di Milly Carlucci contro Maria De Filippi, ecco chi vincerà delle due

Premessa: nulla di quello che andrete a leggere da qui in poi vi sembrerà razionale.

Eppure è accaduto e, come ogni fatto di cronaca, dobbiamo renderne conto, a maggior ragione se coinvolge le due lady di ferro del piccolo schermo: Milly Carlucci e Maria De Filippi. Ieri si è consumata infatti una surreale polemica a distanza tra le due. Ad accendere la miccia è stata l' indiscrezione di Dagospia: il sito sosteneva che Milly Carlucci aveva inviato una diffida ai legali di Mediaset. Motivo: il talent Amici Celebrities somiglia troppo a Ballando con le stelle. Ci sarebbe dunque puzza di plagio nell' aria. Questo stando alla carta bollata redatta dall' avvocato di Milly.

Nella realtà, invece, i due programmi non hanno nulla da spartire tra loro. Chi li ha visti lo sa bene.

Amici Celebrities è costruito a immagine e somiglianza di Amici: stessa grafica, identico pongo - regolamento, medesimo approccio. Non a caso è il suo spin off. Inoltre tre quarti dei concorrenti vip di Amici Celebrities si limitano a cantare: di danzatori, ce ne sono ben pochi. La notizia della presunta diffida ha lasciato dunque tutti perplessi. In molti hanno pensato a una fake news.

D' altronde la Carlucci è una donna tanto posata e professionale, perché mai si ficcherebbe in questa polemica senza senso? Vero è che già in passato la conduttrice aveva preso un abbaglio. Fonti Mediaset narrano che, tempo fa, Milly abbia mandato la polizia postale da Maria De Filippi dopo che un suo profilo fake l' aveva accusata di aver comprato i voti per vincere il «Premio Regia Televisiva». La faccenda è finita poi con una stretta di mano: la polizia ha appurato il non coinvolgimento di Maria e la natura fake dell' account. Ma torniamo alla diffida.

Dopo poche ore dall' indiscrezione, Milly Carlucci scrive sui social: «Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida». La frase è corredata da uno smile che riproduce il nasone lungo di Pinocchio. Dunque, si tratta davvero di una fake news. Invece no.

La lettera dell' avvocato esiste eccome: lo confermano gli uffici legali di Mediaset e lo ribadiscono TvBlog e Dagospia che ne pubblicano alcuni stralci.

Tanto per incominciare la missiva esordisce con: «La signora Milly Carlucci, anche a nome degli altri autori del programma Ballando con le stelle, mi ha conferito l' incarico di significarLe quanto segue».

Dunque Milly c' entra, anche se sui social scrive di non esserne al corrente.



La lettera spiega che Amici Celebrities prende «da Ballando alcuni significativi tratti ideativi fortemente incidenti sulla individualità distintiva di quest' ultima». A detta dell' avvocato ci sarebbe pertanto il «pericolo di confusione tra i due prodotti». Alla luce di ciò si è «ritenuto opportuno rivolgermi a Lei prima di assumere qualsiasi iniziativa giudiziaria, affinché possa intervenire per evitare che, nelle prossime puntate di Amici Celebrities, si ripeta la incresciosa sopra descritta».

In serata arriva la replica di Mediaset: «Si commenta da sola la tesi dell' avvocato Picciotti che un vip non possa danzare con un ballerino professionista se non a Ballando con le stelle. Certamente Amici Celebrities non si è appropriata di alcun elemento caratterizzante Ballando con le Stelle ed evidentemente non sussiste alcun elemento di confondibilita tra in due programmi ben distinti nella loro ideazione e sviluppo rappresentativo». Resta solo una domanda: ma tutto fa onore a Milly e a Ballando?

