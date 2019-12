Al Bano Carrisi a Sanremo in gara coi big: la voce che gira tra gli addetti ai lavori

Come aveva anticipato Libero in una intervista, Al Bano Carrisi potrebbe partecipare a Sanremo. Anzi, sarebbe in pole position. Secondo il Giorno, che anticipa quelli che potrebbero essere i cantanti Big della kermesse. Dopo due apparizioni come ospite, probabile pure il debutto di Piero Pelù con una ballata rock molto nelle sue corde nonché il ritorno di Irene Grandi con un brano – sembrerebbe – firmato Vasco. Dal mondo indie, Pinguini Tattici Nucleari e Canova.

In lista Enrico Nigiotti, Tricarico, Diodato, Achille Lauro, Rancore, Fred De Palma, Bugo, Michele Bravi, Bianca Atzei, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Levante. C’è anche un’ipotesi Samuele Bersani. Fra i senior, Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi from Cellino San Marco. A questo punto la domanda è: gareggerà con Romina come si diceva o andrà solo soletto?