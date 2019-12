Domenica In, il crollo emotivo di Elisabetta Canalis quando parla del padre morto

A Domenica In, da Mara Venier, Elisabetta Canalis parla del padre che è mancato. “Ci sono stati tanti momenti belli, ma il rapporto con mio padre poteva essere diverso", dice l'ex velina, "era un uomo di altri tempi, di poche parole, faceva parte della generazione del Dopoguerra; so che mi ha voluto un bene dell’anima, ma forse non siamo stati in grado di dircelo fino in fondo. Gli ultimi giorni sono stati difficili, io gli sono stata vicino sempre, spero di avergli trasmesso tutto il mio amore”, ha ammesso Elisabetta Canalis in lacrime ricordando il padre scomparso nel 2017.

L’uomo, molto stimato in Sardegna dove ha diretto per anni la clinica radiologica dell’Università di Sassari, ha avuto un ictus durante una vacanza in America, proprio a casa della figlia.