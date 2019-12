Barbara D'Urso "personaggio tv del decennio". Il sondaggio pazzesco: come ha accolto la notizia

"È assurdo", commenta Barbara D'Urso su Instagram. La super conduttrice di Canale5 è incredula. Ma un sondaggio del Corriere della Sera l'ha incoronata "personaggio più significativo del decennio tv". Un vero traguardo per la conduttrice di Canale5 con 2,4 milioni di follower sui social.







Nel sondaggio è stata chiesta una preferenza ai lettori tra 25 volti tv. In una settimana hanno votato quasi 300mila persone e la D'Urso ha vinto con il 47.8%. Ancora un altro successo, un vero traguardo per la regina di Cologno che in Spagna - dove si trova per le feste - ha appreso la notizia. Festeggiando. In tutti questi anni Barbarella (come amano chiamarla i fan) ha cambiato la tv inserendo una sua preziosa ricetta. La D'Urso è solare, stakanovista, attenta alle tematiche più importanti per il bene comune: nei suoi programmi compare il bollino "stop omofobia" e "stop violenza". Grazie a lei sono state risolte centinaia e centinaia di storie in Italia. Cronaca, gossip e scoop: la D'Urso ha strizzato l'occhio a tante tematica in questi anni sempre all'insegna del buon senso e dei sentimenti. Ha raccontato storie di tutti i giorni, facendo emozionare il pubblico. Ed è stata premiata per questo lavoro. Dopo una vacanza lampo è pronta a tornare a Cologno. Rigorosamente in diretta con i suoi tre programmi. Che sono campioni di share.



di Francesco Fredella