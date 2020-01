Sanremo, Nicola Savino si difende dalle accuse di Elisabetta Gregoraci: "Non discrimino tra destra e sinistra"

Nicola Savino si difende dalle accuse di Elisabetta Gregoraci che in un post pubblicato sul suo profilo Instagram denunciava la sua esclusione da L'altro festival, il dopofestival di Sanremo, per "volontà di Savino", appunto. "Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino" ha detto il conduttore a Deejay Chiama Italia, la trasmissione che lo vede protagonista con Linus su Radio Deejay. "Apro e chiudo parentesi - dice Savino - : ho parlato al telefono con Elisabetta per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi...: è amico di Matteo Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito".

La showgirl aveva dichiarato che questo fosse il "motivo" della sua esclusione: "Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà e ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla destra del mio ex marito, in quanto all'interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di sinistra".