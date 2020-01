Sanremo 2020, Roberto Benigni: indiscrezioni sul cachet, avrebbe chiesto alla Rai 300mila euro

Il cachet di Roberto Benigni per la sua partecipazione al Festival di Sanremo farà discutere. Dagospia scrive, giovedì 23 gennaio, che è arrivata anche la richiesta economica del premio Oscar, dopo la cifra esorbitante richiesta dalla compagna di Ronaldo Georgina Rodriguez, ovvero 140mila euro, all'ufficio risorse artistiche mormorano che il regista-attore ne vorrebbe 300mila. Una nuova gatta da pelare per l'ad Salini cda tempo nel mirino di Pd e Lega con i giorni contati a viale Mazzini.

Infatti dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria di domenica 26, scrive sempre Dagospia, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, da cui dipende la Rai, darà il benservito a Salini. A Viale Mazzini, in attesa delle polemiche sul compenso su Benigni, ricordano sempre che certi ospiti, certi personaggi portano via sì un grosso esborso di soldi pubblici a fronte però di grandi guadagni pubblicitari che superano di molto la cifra investita. Lo stesso presentatore Amadeus, all'annuncio della partecipazione di Benigni alla kermesse, aveva detto che: "Roberto farà qualcosa che resterà nella storia della televisione. Vi invito a prestare la massima attenzione alla sua partecipazione”.