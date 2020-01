"Uno è Massimo Giletti e l'altra è Maria De Filippi". Ospite di Non è l'Arena, Nunzia De Girolamo rende onore e merito al padrone di casa Giletti.











Si parla di sessismo in tv, sull'onda del caso Amadeus e Sanremo, e l'ex ministra va dritta al punto: "Nel mondo dello spettacolo conosco solo due grandi professionisti che fanno uso di donne. Uno sei tu, che hai nel tuo staff tutte donne e molto brave". "Non guardiamo le donne per la bellezza, sul palco. Guardiamo gli autori di Sanremo". È lì, dietro le quinte, che si decide tutto, conclude la De Girolamo.