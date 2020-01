Al Grande Fratello Vip va in scena un inatteso battibecco tra Pupo e Antonella Elia. Si parla delle tensioni tra Rita Rusic, Adriana Volpe e Antonella Elia, quando l’opinionista interviene per offrire il suo punto di vista ai concorrenti. “C’è una sorta di ipocrisia buona che manda avanti il mondo e poi c’è quella cattiva che non piace a nessuno. Vi chiedo di fare attenzione e di non buttarvi fango addosso in maniera inutile e offensiva”: così Pupo sostiene che il fatto di voler apparire veri a tutti i costi non è una giustificazione per gli insulti. Antonella Elia non è però d’accordo e ironizza sull’opinionista: “Sei diventato il moralista del Grande Fratello Vip, complimenti”. La replica di Pupo non si fa attendere: “No, il mio è un discorso da persona educata, sono tutto tranne che moralista”.

