Live Non è la D'Urso, effetto Vittorio: Sgarbi e Feltri fanno volare gli ascolti, share al 15%

Ancora su: Live non è la d’Urso sale. Inarrestabile successo per la regina di Cologno. Anche ieri sera la curva degli ascolti è salita con picchi del 29% di share con quasi 4 milioni di spettatori in alcuni segmenti della lunghissima diretta. E 11 milioni di contatti con una super tendenza sui social.











In media il programma sfiora il 15% di share. Cosi Barbara D’Urso brinda ad un altro successo con talk pieni di scoop e ospiti. Anche Domenica Live vola in alto. Insomma, una giornata interamente trascorsa in diretta con un vero e proprio salto nelle case degli italiani. La D’Urso, in onda senza pubblico da Cologno Monzese dopo le decisioni della Regione Lombardia per l’allarme coronavirus.



di Francesco Fredella