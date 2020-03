Grande Fratello Vip, Valeria Marini annichilisce Alessia Macari: "Io ero famosa. E tu..."

Francesco Fredella 02 marzo 2020 a

Volano ancora parole grosse. Valeria Marini contro Alessia Macari, storica vincitrice del Grande Fratello Vip. Valeriona non si trattiene e “punzecchia” la ciociara così: “Ero la vincitrice annunciata, tutti me l’hanno detto, ero la più famosa dei tre arrivati in finale. Ha vinto Alessia Macari, la ciociara, ma è come se avessi vinto io. Tanto io ero già super famosa e non mi serviva vincere”.

Ma la Macari risponde a tono su Instagram: “E’ una falsa e provocatrice. Presto vi dirò il perché”. Poi prosegue: “Era già super famosa e non le serviva vincere? Umile come pochi. Talmente famosa che ti tocca riprovarci una seconda volta perché non ci sei riuscita la prima. Nessuno si ricorda della mia vittoria? Perché lei è tanto amata che si ricordano solo di lei, l’unica donna che ama le altre donne ma è la prima a buttarle giù”. Insomma, vecchie ruggini che non vanno via. E c’è già chi parla di super confronto nella casa.