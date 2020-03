I Soliti Ignoti, Amadeus rischia di saltare a causa del coronavirus? Clamoroso in Rai

02 marzo 2020 a

I Soliti Ignoti e Amadeus sono un binomio vincente per Rai 1, soprattutto dopo il clamoroso successo del Festival di Sanremo 2020. La trasmissione vince costantemente la battaglia nella fascia Access Prime Time con quasi 6 milioni di spettatori di media, eppure a causa del coronavirus ha corso seriamente il rischio di doversi fermare. "Abbiamo avuto 48 ore di difficoltà", ha ammesso a La Repubblica il direttore Stefano Coletta. Difficoltà legate al fatto che, tra martedì e mercoledì scorso, è stato complicato reperire gli "ignoti", a causa della grande paura che circolava indistintamente tra Nord e Sud. Il direttore di Rai 1 sostiene che adesso tutto sia apposto: anche in tempi di coronavirus lo spettacolo deve andare avanti, anche perché tanta gente non si fida ad uscire di casa e di conseguenza I Soliti Ignoti macinano ascolti.