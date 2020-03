I Soliti Ignoti, strepitosa gaffe di Amadeus: "Dramma, a 74 anni ce l'avrò ancora più grande?"

02 marzo 2020 a

A I Soliti Ignoti va in scena un simpatico siparietto tra Amadeus e la concorrente Rossella, prima che quest'ultima indovini il parente misterioso vincendo 26mila euro in gettoni d'oro. Il conduttore del seguitissimo programma di Rai 1 chiede ad uno degli ignoti di scoprire l'orecchio sinistro, ma la concorrente mostra delle perplessità: "Le orecchie crescono con l'età, anche il naso". E allora Amadeus coglie l'occasione per fare auto-ironia sul suo naso prorompente: "Ancora di più? Mi stai dando delle notizie drammatiche. Quando avrò 74 anni avrò un naso ancora più grande e un orecchio enorme?". Tra le risate del pubblico, la concorrente ha precisato che "crescerà solo lievemente".