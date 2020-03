Barbara D'Urso in lacrime per il coronavirus. Ascolta Conte in tv, singhiozzi in diretta

12 marzo 2020 a

"Ci abbracceremo presto!". Barbara D'Urso si commuove in diretta Instagram, ascoltando da casa il discorso di Giuseppe Conte. Il premier, mercoledì sera, ha annunciato la serrata totale dei negozi e dei servizi non essenziali non solo nel Nord Italia, ma in tutto il Paese per arginare l'epidemia di coronavirus.

E la conduttrice di Domenica Live e Live Non è la D'Urso, che negli ultimi giorni ha invitato ripetutamente i suoi milioni di fedelissimi telespettatori a "restare in casa" e non rischiare il contagio con comportamenti leggeri e avventati, non è riuscita a trattenere le lacrime, sia pure soltanto "intuite" dai suoi followers.