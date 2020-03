Italia Sì, impensabile Carlo Conti: rinchiuso in casa, rispolvera la sua vecchia "passionaccia"

Francesco Fredella 15 marzo 2020 a

E anche Carlo Conti rispolvera il suo vecchio mestiere: il deejay. La musica da sempre è la sua più grande passione. In tempi di quarantena da coronavirus, il conduttore Rai suona i vinili nella sua casa di Firenze, come agli inizi della sua carriera. In collegamento con Italia Si di Marco Liorni dice: “Sto ascoltando Battisti. Guardate”. E mostra il mega impianto. Poi dagli studi di via Teulada gli chiedono: “Mostraci il tuo nido, la tua casa”. Così Conti accontenta tutti e in videochiamata fa un tour nel suo studio: “Guardate le mie foto di quando ero giovane, i primi spettacoli”. Spuntano pure i “dentoni” alla Sordi, che Conti usò per una storica puntata di Domenica In con Albertone come ospite.

