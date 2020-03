Avanti un altro, Mediaset sospende il programma. Paolo Bonolis: "Non capisco, puntate registrate"

15 marzo 2020 a

Mediaset a causa dell'emergenza coronavirus in Italia ha annunciato che le trasmissioni Uomini e donne, Forum e Avanti un altro saranno sospese. Una decisione che ha fatto infuriare il conduttore di quest'ultima, Paolo Bonolis. Il quale ha scritto sul suo profilo Instagram: "Prendo atto della decisione dell’azienda ma leggo nel loro testo la frase: 'le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà'. Non capisco", sottolinea Bonolis, "le nostre puntate sono tutte già registrate, gli ascolti sono ottimi e la gente in questi giorni difficili rintraccia in essi un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah".

Secondo quanto è venuto a sapere Libero, però, il conduttore era già stato informato della decisione di Mediaset e sarebbe a conoscenza del fatto che non si tratta soltanto di un problema di puntate registrate, ma di altre questioni che vanno oltre il programma.