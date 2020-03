Coronavirus, orgoglio in radio: venerdì 24 marzo alle 11 su tutte le emittenti l'Inno di Mameli

Francesco Fredella 16 marzo 2020 a

La musica vince. Sempre. E in un momento i difficoltà come quello che il nostro Paese sta vivendo in emergenza Coronavirus tutte le radio abbracciano gli italiani. Alzate il volume al massimo e uscite alla finestra. Segnate questa data: venerdì 24 marzo. Ore 11. Accadrà qualcosa di inaspettato. Una vera novità. Un momento in cui tutti saremo orgogliosi di essere italiani. L’inno di Mameli sarà trasmesso in tutte le radio alle 11 in punto. Ma sarà possibile sintonizzarsi, oltre che in FM, anche su tutte apparecchiature DAB (di ultimissima generazione digitale) o in streaming sui siti. La vera sorpresa è che oltre all’inno nazionale verranno trasmesse tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale.

Un’iniziativa straordinaria e unica che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale. Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione.

All’iniziativa parteciperanno: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.Inoltre, parteciperanno anche le emittenti radiofoniche locali aderenti all’Associazione Aeranti Corallo ed all’Associazione RadioLocali FRT-Confindustria Radio Tv.