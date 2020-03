Caterina Balivo, dramma durante il coronavirus: "Da dieci giorni non dormo più con mio marito". Poi le scuse

16 marzo 2020 a

a

a

Caterina Balivo ha dovuto adeguare la propria quotidianità all'emergenza in corso, il coronavirus. "Da dieci giorni non dormo più con mio marito”. La confessione della conduttrice di Vieni da Me è avvenuta in diretta al programma Rai 1 Italia Sì. "Scusa, mi è scappato”, ha subito affermato la Balivo rivolta al marito Guido Maria Brera e a quella confidenza intima sfuggita. Tra i due però niente aria di crisi, solo una precauzione per il bene della famiglia.

"Ero sull'orlo dell'abisso". Ricordate la mitica Manuela di Bim Bum Bam? Clamoroso, ecco che fine ha fatto

Se uno di loro si dovesse ammalare infatti, chi potrà badare ai bambini? È questa la domanda che pone in collegamento con lo studio di Marco Liorni e alla quale la soluzione migliore è indubbiamente diminuire i contatti. Intanto la Balivo si diletta a tenere occupati i suoi bambini: "Noi tra un po’ ci mettiamo a colorare un grande arcobaleno e scriveremo: andrà tutto bene”. Questa la frase che riecheggia ovunque in tv.