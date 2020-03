Coronavirus, morta la mamma di Piero Chiambretti. Lui è ricoverato, sgomento a Mediaset

21 marzo 2020 a

a

a

La madre di Piero Chiambretti non ce l’ha fatta. La signora Felicita, 84 anni, che molti hanno conosciuto in tv, è morta a causa del coronavirus. Era ricoverata a Torino, dove attualmente si trova anche Piero. Le sue condizioni, però, non sarebbero gravi (tra l’altro si parla di un esito incerto del tampone).

"Purtroppo sì, non ce l’ha fatta”, ha scritto su Twitter Wladimir Luxuria. Chiambretti, come rivelato da Libero, è stato avvistato a Mediaset per l’ultima volta il 3 marzo. Ma tutta la gente che ha lavorato con lui è stata contattata. Non ci sarebbero casi di infezione, anche perché negli studi tv e negli ambienti vicini sono state rispettate tutte le regole imposte dal Governo".