Coronavirus: morta la mamma di Alex Baroni, il cantante scomparso nel 2002

Numeri troppo alti. E il Coronavirus spaventa tutti: un nemico invisibile, silenzioso. Che ha già ammazzato molte persone. Senza distinzioni, senza guardare in faccia. Un nemico spietato. “Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni”: con queste parole viene diffusa la notizia della morte della mamma di Alex, il cantante scomparso nel lontano 2002. Ne parla la nipote della signora Marina sui social. “Oggi se n’è andata una mia zia adoratissima”, scrive. “Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento”, conclude la nipote della mamma di Alex Baroni.