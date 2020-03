Piero Chiambretti, messaggio inaspettato sui social. Così il conduttore ricorda mamma Felicita 

24 marzo 2020 a

Il messaggio è struggente. Pieno d’amore. Proprio come quello che sua madre Felicita ha sempre manifestato per Piero. Lo ha fatto in tv, parlando di un figlio speciale e nelle interviste sui più importanti settimanali italiani. Adesso Chiambretti, dopo la morte di sua madre Felicità colpita dal Coronavirus, sui social pubblica l’annuncio funebre. Anche lui è ricoverato in ospedale a Torino e sembra che le sue condizioni siano in miglioramento.

Utilizza pochi versi scritti da sua madre per ricordarla. Era una poetessa sublime che pubblicò varie raccolte (edite proprio da Chiambretti). “Catturate dall’enigma, non ho certezza di chi sia io veramente nella camera oscura intravvedo fiocchi di neve continuando il gioco dei buio”: queste le parole scritte dalla mamma di Piero, che raccontano a tutti la sua grandezza. Sono il vero testamento, il grande insegnamento, che ha lasciato tutti. Anche a chi non la conosceva personalmente.