Detto Fatto, paura in diretta per Bianca Guaccero: il ragno e la figlia terrorizzata

Detto Fatto, da quando c'è l'emergenza coronavirus, ha cambiato pelle. Si è trasformato in Pronto Detto Fatto e ha traslocato di piattaforma: dalla tv è sbarcato su Instagraml. Conduce, da casa sua, sempre Bianca Guaccero che oggi assieme alla figlia ha dato vita ad un imprevisto e simpatico siparietto: la piccola è scoppiata in lacrime e la conduttrice ha dovuto bloccare per alcuni minuti la videochiamata con Carla Gozzi (conduttrice televisiva, stilista, blogger e scrittrice) per consolarla. Ma cosa era successo? Lo rivela Gossip e tv: la figlia ha la fobia per i ragni ed è corsa subito dalla mamma dopo aver toccato una ragnatela.

“Scusate, si è spaventata”, le parole della conduttrice mentre consolava la figlia; ha poi spiegato il motivo di quel pianto: “Lei ha molta paura dei ragni e si è spaventata. I ragni non fanno niente, ti difendo io”. Parole che sono riuscite a calmare la bambina, che ha voluto passare però tutto il tempo della diretta con lei.