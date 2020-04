Iva Zanicchi in quarantena, la confessione: "Forse, se non mi faccio vedere per un po' di tempo..."

Francesco Fredella 03 aprile 2020 a

La grande Iva Zanicchi non ha più segreti. Nemmeno in quarantena. Si racconta sul settimanale Oggi dicendo di non passare le giornate ai fornelli, ma in giardino. “La sera io e Fausto ci sfidiamo a briscola e tre sette”, svela la cantante che di recente ha festeggiato 80 anni.

Al settimanale di Cairo editore apre il cassetto dei ricordi con le foto più belle della sua vita. “Con molta tranquillità, è da tanto tempo che volevo stare qualche giorno a casa. E poi ho avuto una grande soddisfazione dai miei nipoti (Luca, 21 anni e Virginia 17, ndr)”. Poi continua: “Noi donne ce la caviamo meglio. Io sono salita in solaio a sistemare tutti i cimeli, tra cui i vestiti dei primi Sanremo, quelli di Zingara, L’arca di Noè, Non pensare a me. Poi ho da sistemare i cassettoni pieni di foto: ognuna mi riporta indietro nel tempo”.

Per la Zanicchi, che ha pubblicato anche un libro con un successo strepitoso, sono giorni intensi insieme al suo amato Fausto. “Ognuno ha i suoi spazi. Io mi occupo del giardino e lui è addetto alla cucina, i suoi spaghetti sono imbattibili. Mi sa che metteremo un po’ di ciccia (ride, ndr)”. E quando le chiedono se le manca il pubblico in questi giorni dice: “No, perché sono sempre sui social o li raggiungo tramite voi. Anzi, le dirò: penso che se non mi faccio vedere per un po’ la gente sarà anche contenta”. Iva resta, da sempre, la più amata dagli italiani. E non solo.