Coronavirus, Fabio Rovazzi piange il nonno: "Sei sempre stato il mio esempio di vita", il messaggio commovente

Fabio Rovazzi ha dato l’ultimo saluto al nonno, morto a causa del coronavirus. “Ho sperato nell’impossibile - ha scritto in un post su Instagram - ho creduto fino all’ultimo che fossi l’unico in grado di scampare a quella maledetta figura oscura con la falce in mano. Mi sbagliavo. La morte piano piano prende tutti, non capisco perché debba prendere sempre prima del dovuto tutti quelli a cui tengo”. Una perdita molto sentita per Rovazzi, il motivo è presto spiegato: “Sei l’uomo che mi ha insegnato tutto. Mi hai insegnato che la fortuna non esiste - sottolinea l'artista che ha perso il padre a 16 anni - mi hai insegnato che la tenacia e la forza di volontà sono alla base di tutto. Sei partito da gommista e sei volato in Argentina diventando dirigente di una delle più grosse multinazionali del mondo. Sei sempre stato il mio esempio di vita e lo sarai sempre nonostante l’assenza di quest’ultima".