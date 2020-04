Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, una Pasqua coi fiocchi. Ecco la foto che fa tremare la Power

12 aprile 2020 a

Uniti più che mai. Una Pasqua coi fiocchi per Al Bano e Loredana. Insieme, abbracciati, sorridenti. Il ritorno di fiamma, ormai, è notizia. Non si tratta più di un’indiscrezione. Tra l’altro, lo stesso Al Bano all’adnkronos aveva raccontato - alcuni giorni fa - di trovarsi a Cellino con Loredana e i loro figli (Bido e Jasmine). Insomma per il Leone di Cellino è un periodo d’oro. Tra l’altro in quarantena, Al Bano sta avendo più tempo da dedicare a sé stesso. Senza viaggi improvvisi in ogni parte del mondo, che costringono Carrisi a correre da una parte all’altra. Adesso trascorre la Pasqua in famiglia nella sua grande casa di Cellino. Strizzando l’occhio alla Lecciso.

