Adriana Volpe accusa Giancarlo Magalli: "I Fatti Vostri? Mi disse: qui il padrone sono io"

Non ha rimpianti. Al Grande Fratello vip rifarebbe tutto. Adriana Volpe è stata leader indiscussa nella casa più spiata d’Italia. Il primo a sostenerlo è stato il suo amico Michele Cucuzza. Ha avuto ragione perché la Volpe sarebbe stata sicuramente una delle finaliste, probabilmente la vincitrice di questa edizione. Ora al settimanale Chi di Alfonso Signorini racconta tutti i segreti durante una diretta Instagram partendo proprio dall’amicizia con Denver, che per i più cattivi aveva i tratti di un flirt. Tutto falso. Non c’è mai stato, ma la gelosia di suo marito ha animato le sue settimane di permanenza a Cinecittà.

“Ero una babbiona, invece al Grande Fratello Vip mi sono scatenata – dice Ariana -. Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: Ho avuto una botta di gelosia terribile. Denver non ha corteggiato nessuno, era in feeling con me come con Paola e Sara. Vedendo una Adriana così euforica, leggera, si è ingelosito, ma ci sta perché non era abituato. Rifarei tutto”.

La voce che gira da settimane (proprio noi di Libero l’abbiamo raccontato diversi mesi fa) è legata ad un suo ritorno in video sulle Reti Mediaset. Quasi sicuramente con Michele Cucuzza, giornalista che gode della stima del pubblico di ogni età e con un fortissimo appeal televisivo. “Il futuro è lì. Mi piace il modo di Mediaset di fare famiglia”, racconta la Volpe.

Poi si sbottona un po’ di più e parla del suo legame professionale con Magalli prima della clamorosa rottura, finita in tribunale tra carte bollate e avvocati. Rewind: occorre andare indietro ai tempi de I fatti vostri. “La prima volta che io e Giancarlo abbiamo lavorato insieme è stato a Mezzogiorno in famiglia, dopo che I fatti vostri erano stati chiusi. Quell’anno tutto è filato liscio. Quando hanno riaperto I fatti vostri e sono stata scelta come conduttrice della rete lui mi ha detto: Qui non sarà come dall’altra parte. Io qui sono il padrone di casa, tu devi entrare in punta di piedi. Le conduttrici al suo fianco durano uno, massimo due anni, perché lui vuole che il programma si identifichi con lui. Ogni anno provava a sostituirmi”. Magalli replicherà? Nelle ultime settimane è rimasto in religioso silenzio, ma ha chiesto scusa alla sua ex collega.

