“Il profumo della speranza”, il Ken italiano Angelo Sanzio pensa a una nuova fragranza per il post coronavirus

Angelo Sanzio, che tutti chiamano Ken italiano, da anni insegue la bellezza. E grazie alla tv è entrato nel cuore di tutti gli italiani. Quando gli telefoniamo precisa: “Imbottiglio, talvolta in modo bizzarro, la bellezza con i profumi che produco e che rappresentano il mio vero lavoro”. Anche lui, come molti personaggi della televisione, dopo il Coronavirus è alle prese con la rinascita. Non smette di sognare. Non smette di sperare che questo momento possa finire al più presto. Fa l’imprenditore e come tutti si sta rimboccando le maniche.

“Adesso anche il mio lavoro principale è cambiato. Se prima andavo nelle profumerie per proporre i miei prodotti - dice Sanzio - oggi lavoro al telefono e spedisco i kit ai miei clienti. Che non posso incontrare personalmente”. Riunioni via Skype e smart working sono le due parole entrate anche nel vocabolario di Sanzio, ex gieffino nell’edizione condotta da Barbara d’Urso che ha fatto record di ascolti.

Il Ken italiano, come molti lo hanno soprannominato dopo gli interventi chirurgici, pensa già alla ripresa post Coronavirus con quell’ottimismo che lo contraddistingue da sempre. “Il dopo Covid 19 spero si possa chiamare Rinascimento. Noi italiani dobbiamo per primi dobbiamo tornare ad amare il nostro paese, i nostri prodotti che tanto ci fanno fieri all'estero - racconta a Libero. Per questo momento storico sto formulando una colonia a base di bergamotto Calabria, una carezza che arriva dal sud per proteggere le nostre mani, la nostra salute e per disinfettare queste mascherine con cui dovremo convivere per un po’ di tempo”.

