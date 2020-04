Robbie Williams come non l'avete mai visto: la foto in quarantena che spopola sul web

Francesco Fredella 17 aprile 2020 a

Canotta, capelli rasati, sguardo dolce e bimbo in bimbo in braccio. Dimenticate i tempi dei concerti con folla oceanica quando cantava la sua “Tripping” e poi su tuffava tra la folla. Per Robbie Williams la quarantena è dolcissima. Sua moglie Ayda Field lo immortala sui social mentre canta per Beau, suo figlio (l’ultimo arrivato in famiglia). L'ex Take That intona una canzone ed è subito show. E non è la prima volta che la moglie del cantante, armata di smartphone, si diverte a fotografarlo in atteggiamenti teneri. In quarantena la coppia fa di tutto.

Spunta pure una foto su Instagram mentre taglia i capelli a Robbie, cavia disciplinatissima. Che in religioso silenzio si sottopone al cambio look. Like su like, le foto diventa virali facendo il salto oltreoceano. Robbie Williams ha quattro figli in totale: Theodora Rose (nata nel 2012), Charlton Valentine (nato nel 2014), Colette Josephinne, che è nata da madre surrogata nel 2018 come il il piccolo Beau Benedict Enthoven.

