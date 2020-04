Iva Zanicchi: "Il coronavirus è passato perché i politici litigano di nuovo. Hanno rotto le p***, mi fanno schifo"

18 aprile 2020 a

a

a

Dal mondo dello spettacolo a quello della politica, Iva Zanicchi è sempre la stessa e parla senza peli sulla lingua. “Si vede che questi momentaccio del coronavirus è passato perché i politici hanno rialzato la cresta e ricominciato a litigare. Forse allora ne siamo fuori”, è stata la provocazione della Zanicchi in una chiacchierata con l’Adnkronos. Dopo aver usato il sarcasmo per commentare i toni del dibattito politico sulla gestione dell’emergenza sanitaria, la nota cantante e opinionista tv si fa più seria: “Mi fanno schifo tutti. Non hanno rispetto delle persone, delle famiglie e dei morti. Basta, hanno rotto le p***. Questa tragedia - ha chiosato la Zanicchi, che ha compiuto 80 anni lo scorso gennaio - non gli ha insegnato niente”.

"Mi dispiace, era adorabile", Malgioglio sotto choc: morto per coronavirus l'amico Christophe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.