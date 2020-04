Coronavirus, Maurizio Mattioli e Stefano Borgia cantano "Annamo avanti": duo inedito

Francesco Fredella 20 aprile 2020 a

Andare avanti. Sempre a testa alta, superando ogni ostacolo. Il nuovo brano di Mattioli e Borgia ha tutto il sapore della colonna sonora di queste settimane, difficilissime, indimenticabili per l’Italia in ginocchio a causa del Coronavirus. L’ingrediente perfetto per il successo musicale non manca. Basta mettere insieme Maurizio Mattioli e Stefano Borgia. Chiudete gli occhi. Alzate il volume. Ascoltate “Annamo avanti”. Pelle d’oca per melodia, parole e interpretazione. Del resto, il risultato è prova di big: il grande Maurizio Mattioli - uno degli attori più acclamati di sempre con una carriera formidabile in teatro e al cinema - con Stefano Borgia, che è un vero fenomeno al pianoforte (in passato ha lavorato anche con Mina).

Il titolo del brano racchiude in poche parole l’imperativo categorico di queste ore: andare avanti. “Ho sentito tanti slogan, ma in questa fase occorre essere pratici: meno parole e più fatti”, assicura Mattioli. Che racconta anche com’è nato questo brano. “Si tratta di una canzone di Stefano Borgia con la quale avremmo dovuto dare il benvenuto al 2020. Era stata scritta a novembre dello scorso anno. Poi abbiamo cambiato alcune frasi ed è diventata quella che avete ascoltato”, prosegue l’attore. Ma c’è un’altra novità che il duo (inedito) Mattioli-Borgia sta per “sfornare”. Il titolo già c’è: “Piano piano”. Forse entro domenica prossima potrebbe nascere la prima strofa. Senza fretta. Come dire: andiamo piano. Perché il titolo racchiude il leit motiv che potrebbe accompagnare il modo di vivere di tutti gli italiani durante la fase 2.

