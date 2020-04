Grande Fratello Vip, retroscena Dagospia: "La concorrente che appena uscita ha cercato di contattare il noto politico"

25 aprile 2020 a

La concorrente del Grande Fratello Vip appena uscita dalla casa "ha cercato di contattare un noto politico". La bomba, rigorosamente con la classica formula anonima, è di Dagospia e intreccia spettacolo e Palazzi romani. "Di chi stiamo parlando e soprattutto perché?", la butta lì con il massimo della malizia il sito di gossip politico fondato e guidato dall'ineffabile Roberto D'Agostino.

Difficile che l'informatissimo "spifferaio" e il suo staff abbiano detto il falso, altrettanto difficile risalire, ora, ai nomi dei protagonisti. Non resta che ricordare la rosa delle concorrenti del GF Vip, tutte con interessi professionali evidenti: chi in cerca di affermazione, chi di rilancio, chi di nuovi sbocchi lavorativi. oltre alla vincitrice Paola Di Benedetto, erano in gara Adriana Volpe, Barbara Alberti, Antonella Elia, Fernanda Lessa, Rita Rusic, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Licia Nunez e le ultime entrate Sara Soldati, Teresanna Pugliese, Asia Valente, Serena Enardu e Valeria Marini.

