Marco Liorni "sostituto ideale di Eleonora Daniele". Voci dalla Rai: Italia sì al mattino al posto di Storie italiane?

27 aprile 2020 a

a

a

Come riempire il vuoto che lasceranno Eleonora Daniele e il suo Storie italiane? In Rai starebbero valutando di spostare al mattino Marco Liorni, in una versione riveduta e corretta del suo Italia sì del sabato pomeriggio. L'indiscrezione è di TvBlog. La Daniele sta per diventare mamma e ha già chiarito che non ci sarà staffetta nel talk mattutino di Raiuno, che andrà in standby per tutto il periodo della maternità.

"Questa Europa non ha senso". Anche Marco Liorni scende in campo. E confessa: "Dopo il virus? Ciò che mi fa più paura"

A viale Mazzini stanno dunque studiando l'alternativa per la fascia, e Liorni, che ha ottenuto ottimi risultati al sabato, sarebbe un "ripiego" extra-lusso. Si tratta per ora solo di un'ipotesi, anche perché in estate l'eventuale impegno mattutino si dovrà incastrare con la produzione delle puntate di Reazione a catena, quiz pre-Tg1 che Liorni condurrà da giugno a settembre e che verrà registrato a Napoli. Problema logistico non di poco conto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.