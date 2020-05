Francesco Facchinetti al padre Roby: "Ricordo quel camion, quando il destino ci ha voluto tenere su questa terra"

02 maggio 2020 a

a

a

Un Primo maggio di emozioni e lacrimer per Francesco Facchinetti e papà Roby. Il cantante e produttore compie gli anni e su Instagram dedica un commovente messaggio al padre, da cui è separato causa quarantena da coronavirus. "Ciao papà, come stai? Te lo chiedo perché in questi giorni siamo stati lontani ed è la prima volta che passo il tuo compleanno senza essere con te". "Oggi - scrive ancora - ho ripensato a quella volta che il destino ha voluto tenerci su questa terra. Ti ricordi quel camion che ci ha tagliato la strada e ha distrutto completamente tutta la nostra macchina? L’unica cosa rimasta intatta eravamo noi 2 e tra fumo e macerie siamo riusciti ad uscire da quell’inferno. Anche se ero piccolo ho pensato che la mia vita sarebbe stata unica al tuo fianco e che anche di fronte alla morte mi avresti sempre salvato. Questo sei per me papà: il mio supereroe”.

"Vogliamo sapere la verità". Facchinetti, l'urlo degli italiani da Giordano: cosa nascondono sul coronavirus?

La situazione è difficile, anche perché Roby Facchinetti, bergamasco doc, ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell'epidemia. "Oggi quando ti ho chiamato con i bimbi ho visto che trattenevi le lacrime - conclude il figlio Francesco - ma non ho voluto dirti nulla perché l’emozione non si racconta ma si vive. Ti amo, alla follia. Tuo figlio, quello pazzo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.