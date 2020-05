Michelle Hunziker e il caso Botteri Striscia, rivolta sui social: "C'è chi il cul°°°". La insultano: "Carriera a picco"

03 maggio 2020 a

"C'è chi s'è fatto un c*** per arrivare dov'è e chi l'ha mostrato... il c***!". La faida tra Giovanna Botteri, Michelle Hunziker e Striscia la Notizia monopolizza i social più della Fase 2 in arrivo. Il 28 aprile scorso il tg satirico di Antonio Ricci manda un onda un servizio (voce narrante della Hunziker) in cui si riferiscono le critiche alla corrispondente Rai, accusata di essere trasandata e poco attenta al look. Accuse che si riversano subito su Striscia, tacciata di "bodyshaming" contro la Giornalista., Ricci e la Hunziker rispondono a tono, sottolineando di aver fatto l'esatto opposto: di aver, cioè, riportato le critiche contestandole. "Abbiamo preso atto che si è fatta un’ottima e bellissima messa in piega", si è difesa Michelle. Apriti cielo. Decine di commenti in replica, vip e meno vip, contro la svizzera, raccolti sapientemente da Dagospia.

"I flop di Vuoi Scommettere?, All Togerher Now, Amici Celebrities, il ridicolo attacco ad Amadeus e ora il caso Botteri: la carriera della Hunziker dopo il Sanremo con Baglioni è un crollo costante. Non mi stupisco", è il velenosissimo giudizio di Giuseppe Candela, giornalista specializzato in tv. C'è chi poi tira in ballo l'impegno della Hunziker con la onlus Doppia Difesa contro le discriminazioni contro le donne, chi come vari esponenti Rai difende a spada tratta la Botteri ("Giovanna l’ho conosciuta nella zone di guerra 20 anni fa - scrive Salvo Sottile -. Alcune sue colleghe rimanevano in albergo a sorseggiare cocktail e a fare collegamenti, lei preferiva uscire struccata e sporcarsi le mani.Non ricordo se avesse la messa in piega ma ricordo due p***e così"), chi da telespettatrice come Rita Dalla Chiesa la ringrazia ("Questa Signora Giornalista (ce ne fossero!) è sempre in prima linea per informarci su quanto succede. Si collega dalla Cina, non da Ibiza. Vive anche lei il ns stesso dramma. Rispetto", e chi da politica come Laura Boldrini ("Una giornalista non deve rispondere a nessun cliché ma cercare notizie, saperle raccontare e fare corretta informazione". Pochi, invece, si schierano con la Hunziker, definendo quella di Striscia solo una battuta e dando la colpa di questa valanga a "un certo modello inculcato dalla Sinistra, secondo il quale non si possono più prendere in giro bonariamente le donne, su nulla. Body shaming, sessismo, per qualunque stronz*** venga detta o fatta. Assurdo".

