Mediaset, Adriana Volpe avvisa: "Grande Fratello Vip? Se mi chiama Signorini...", il clamoroso ritorno

Adriana Volpe è pronta a tuffarsi nell’avventura su Tv8 con OgniMattina, il nuovo programma che condurrà insieme al giornalista Alessio Viola. Nonostante ciò, Adriana lascia aperta la porta per Mediaset nel caso in cui dovesse arrivare una chiamata per il Grande Fratello Vip. La quinta edizione prenderà il via già a settembre: Alfonso Signorini è stato confermato al timone e con lui Pupo in qualità di opinionista. Si cerca una donna forte e che possa far bene agli ascolti: nei giorni scorsi è tornato in voga il nome di Giulia De Lellis, ma adesso è arrivata la candidatura ufficiale della Volpe. “Ho lasciato il cuore nella casa del GF - ha raccontato in un’intervista a SuperGuidaTv - ho trovato una famiglia in Mediaset e Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”.

