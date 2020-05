Ilary Blasi, visita a sorpresa nell'ufficio di Francesco Totti: "Ma la tua segretaria non era anziana?"

16 maggio 2020 a

Francesco Totti è notoriamente molto geloso di Ilary Blasi, alcuni siparietti sono diventati leggendari, come quello andato in onda durante la partecipazione dell’ex capitano della Roma al reality Celebrity Hunted. Stavolta la showgirl ha fatto una visita a sorpresa al marito, che ha da poco preso possesso degli uffici della sua nuova agenzia di scouting. La Blasi ha ripreso tutto con il cellulare e ha condiviso il tour con i suoi follower, ma non è mancato un siparietto con l’assistente personale di Totti. “Tu sei Domitilla? Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana”. Cala un po’ di imbarazzo, ma ci pensa l’ex capitano giallorosso a smorzare subito la tensione con una battuta delle sue: “È anziana, non vedi?”.

