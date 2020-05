Eleonora Daniele, "prime contrazioni a Storie Italiane". La verità (e l'imprevisto) sul parto di Carlotta

30 maggio 2020 a

a

a

Contrazioni prima della diretta per Eleonora Daniele. Emerge un dettaglio sorprendente sulla conduttrice di Storie Italiane, che pochi giorni fa è diventata mamma a 43 anni della piccola Carlotta. La Daniele ha voluto lavorare fino all'ultimo, avendo fissato il parto per il 29 maggio. Ma la bimba non era della stessa idea. "Dopo la consueta riunione di redazione - ha rivelato il settimanale DiPiù - Eleonora, all’improvviso, è stata colta dalle prime contrazioni. Allora il marito Giulio, all’erta da giorni, si è scapicollato dalla moglie e l’ha accompagnata immediatamente nella clinica dove la coppia aveva deciso di far nascere la piccolina". Quindi il parto cesareo e il fiocco rosa. Auguri!

Storie Italiane, Eleonora Daniele sta per diventare mamma: la conduttrice in clinica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.